Recension: "I wanna dance with somebody"– bilden av Whitney anpassas

Titel: I wanna dance with somebody

Regi: Kasi Lemmons

I rollerna: Naomi Ackie, Ashton Sanders, Stanley Tucci, mfl

Ses på: Bio

Betyg: 2 i betygsskala 0-5



De senaste åren har bilden av Whitney Houston fördjupats. Två ambitiösa dokumentärer "Can I be me" och "Whitney" har satt hennes karriär i ett politiskt och populärkulturellt sammanhang. Hennes bisexualitet. Hennes tidiga möte med droger Att hon från starten placerades i ett vitt pop- och balladfack. Hur det väckte ilska hos en svart publik, men gjorde det explosionsartade genombrottet möjligt. Så man kan fråga sig: vad finns kvar att berätta?

Det som är fint med den här spelfilmen är att den fokuserar på musiken. Begåvade Naomi Ackie mimar för sitt liv och gestaltar Houstons storhet, just att hon kunde förvandla brottningsmatchen med de omöjliga tonerna till en smidig balett. Och det är Houston riktiga röst vi hör. Klangen mattas av efter år av tungt narkotikamissbruk, men magin dröjer sig kvar.

Mer problematiskt är att flera i teamet har ett privat intresse i Whitney Houstons eftermäle. Sångerskans svägerska och förvaltare av hennes egendom är producent, tillsammans med skivbolagschefen som upptäckte henne.

Och lagom till premiären har filmbolaget tagit fram hudkrämer, nagellack, makeup och en ny parfym, och hoppas alltså kunna sälja skönhet i Whitney Houstons namn.

Visst, filmen hymlar inte med de svåra frågorna. Men den visar inte hur djupt nere i avgrunden Whitney Houston var, utan anpassar hennes mörka sidor så att de funkar i en familjefilm kring jul.

Och vips - grumlas bilden av Whitney Houston igen.