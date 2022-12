Recension: "Kassa 19" av Claire-Louise Bennett

Titel: Kassa 19

Författare: Claire-Louise Bennett

Översättare: Carl-Johan Lind

Det finns en skapelseberättelse kring varje författare. I ”Kassa 19” av Claire-Louise Bennett är det historien om hur kulspetsklottret längst bak i skrivhäftet blev till ord och meningar. En underlig liten saga om fingrarnas magiska kraft. Och nästan som i en roman av Barbara Cartland blir den fåordiga skolflickans hemliga text läst av läraren och en författare är född.

”Kassa 19” är en roman för bokälskare. För litteraturkritiker och skrivarkurselever och andra författare. ”Bennett skriver som ingen annan”, säger Karl Ove Knausgård på bokens baksida. Alla älskar vi att frossa i skrivandets magi och ritualer när resten av mänskligheten kollar på TikTok eller Netflix.

Claire-Louise Bennett skriver om den klassresa som böckerna möjliggjort. Men också om den ensamhet som väntar där framme. Det handlar om identitet, om priset för att omskapa sig själv, om oklara eller upplösta gränser. Claire-Louise Bennett beskriver hur ting och människor liksom vandrar rakt in i henne. Ibland i form av övergrepp. Hon skriver om det diffusa inre mörker, som är så svagt att det skulle kunna slukas av Sylvia Plaths eller Virginia Woolfs bläckaktiga självmördarsvärta. Så hon undviker att läsa dem för att undgå risken för utplåning.



Så ok, The New York Times, jag håller med om att Bennett är unik och läsvärd, men att dela hennes språkvärld kräver en författares koncentration och uthållighet.