Recension: Lea Ypis "Fri" – en uppväxt vid historiens slut

Titel: ”Fri. En uppväxt vid historiens slut”

Författare: Lea Ypi

Originaltitel: "Free: Coming of age at the end of history"

Översättare: Amanda Svensson

Lea är ett barn, ideologiskt drillad i skolan, som helhjärtat tror på sitt land och på farbror Enver, hon tycker sig ha all frihet hon behöver. Mamman och pappan är intellektuella och farmodern som kan tala franska är mer undflyende och slirar ibland på svaren varför inte också de har ett foto på ledaren hemma. Så en dag slås tillvaron sönder, visserligen har murens fall skymtat förbi på rasslig italiensk teve men det var inget som någonsin skulle drabba Albanien hade hennes lärare försäkrat. Ändock fylls gatorna med huliganer eller demonstranter och hela systemet faller ihop.

Boken ”Fri” har två delar, för tillvaron i den elvaåriga Leas liv delas i ett obönhörligt före och efter i december 1990, då den kommunistiska regimen störtas i Albanien, det isolerade Albanien som brutit med både Sovjetunionen, Kina och Titos Jugoslavien och som styrts enväldigt av diktatorn Enver Hoxha fram till hans död 1985.

Allt detta skildrar Lea Ypi konkret och handfast humoristiskt utifrån barndomens perspektiv men också med hänvisningar till den större verkligheten, till begreppens värld. Die Kinder der Wende kallades de östtyska barn och ungdomar som växte upp i övergången mellan två system utan att egentligen tro på något av dem. Och för den unga Lea kommer också brytpunkten som en chock, alla familjehemligheter kommer upp till ytan, allt det som kallades bakgrund under kommunismen och som kunde försvåra livet för en i generationer. All egendom som blivit konfiskerad, alla släktingar som suttit fängslade, alla orden som egentligen betydde något helt annat. Har alla vuxna bara burit en mask i alla år?

I Albanien saknades mycket rent materiellt och det var en hel vetenskap att förstå hur olika köer fungerade men där fanns också en solidaritet grannar emellan och klara mål för lilla Lea i skolan. Och de var ju redan fria, förklarade läraren även om en tom Cocacolaburk kunde vara det mest eftersträvansvärda föremålet.

Men sen blir pionjärhalsduken en trasa. "Friheten som kom var som en kallnad maträtt", skriver Lea Ypi. "Vi tog några tuggor, svalde snabbt och förblev hungriga. Saker var på ett sätt och sedan blev de på ett annat sätt."

Och hon problematiserar med den vuxna akademikerns insikter det som kommer efter, det som kallades frihet, att det för albanernas del innebar raserade strukturer, pyramidspel, prostitution, ekonomiska stålbad och massarbetslöshet. Det finns varor men ingen har några pengar, och albanerna skickas tillbaka på överfulla fartyg när de försöker fly till det förlovade väst.

Lea Ypis familj stannar i Albanien, för vilket värde har rätten att ge sig av om det inte finns någon rätt att bli mottagen? frågar hon. Den drömska pappan förlorar orienteringsförmågan i en värld där alla välbekanta koordinater är utraderade. Mamman kämpar politiskt och för att få tillbaka egendomen från förr. Nya begrepp försöker förklara förändringen när de gamla orden försvunnit: som civilsamhälle, privatisering, individ. Albanien fylls av utländska experter på strukturreformer och marknadsekonomi som innebär att alla ska få sparken. Detta kallas med en term från psykiatrin för chockterapi.

Boken slutar med att Lea bestämmer sig för att läsa filosofi trots att pappan citerar Marx som sa att filosofi bara strävar efter att tolka världen när poängen är att förändra den. Hon korsar det blodiga Adriatiska havet mot Italien för att aldrig komma tillbaka.

Under coronan skrev Lea Ypi sin bok i Berlin. Och den blev en helt annan än den fackbok hon från början tänkt sig, och jag har inte på länge läst en så omvälvande, insiktsfull och samhällskritisk berättelse där idéerna verkligen blivit människor.

Vad är då frihet? Hennes värld är lika långt ifrån fri som den som föräldrarna försökte fly, skriver hon. Hon har skrivit sin historia för att förklara, försona och fortsätta kampen. Och det må man säga att hon lyckats med. För hennes familj var socialismen förnekelse, för henne har liberalismen blivit raserad solidaritet och brutna löften.