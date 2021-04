Recension: Mare of Easttown med Kate Winslet på HBO

Titel: Mare of Easttown

Regi: Craig Zobel

Manus: Brad Ingelsby

I rollerna: Kate Winslet, Jean Smart, Guy Pierce, Evan Peters

Premiär: HBO, 18 april

Betyg: 4 av 5

"Mitt liv är komplicerat", säger Mare till sitt engångsligg. Vi har hört det förut i krimserier, men en god del av serien "Mare of Easttown" ägnas åt att gestalta precis hur komplicerat Mares liv är.

Hon är frånskild och hemma bor mamma, dotter och barnbarn. Hon sörjer en förlust. Dessutom är hon brottsutredare på sin egen bakgård. Det är som att gå på minerad mark, och Mare är inte särskilt bra på att smyga.

Ett ouppklarat fall av en försvunnen tonårstjej förföljer henne vart hon än går, och så hittas en annan död tjej.

För att vara tydlig: "Mare of Easttown" är inget nytt under krimhimlen. Man kan beskriva den som en kvinnlig "True detective" eller en varm "The Killing".

Men har du en berättelse som liknar mycket annat, skicka in Kate Winslet och hon kommer att göra den unik. Det gör hon också här, skådespeleriet och skildringen av familjelivet lyfter serien över sina egna klichéer.

Riktigt roligt blir det på sina ställen, som när Mare ska köpa akvarium till barnbarnets sköldpadda och inför zoo-ägaren inte ens orkar låtsas att den kommer att överleva. Missa inte heller den vassa komediennen Jean Smart som Mares mamma.

Efter att ha sett fem av sju avsnitt har nyfikenheten på själva brottsutredningen runnit ut i sanden. Men kvar är viljan att veta om Mare ska ta sig vidare i livet utan större explosioner.