Recension: Maria H:s synapser av Hanna Krall

Titel: Maria H:s synapser

Författare: Hanna Krall

Översättare: Julian Birbarjaer

I Massachusetts framlever Maria H sina dagar tillsammans med sin autistiske vuxne son. Under undantagstillståndet satt hon i fängelse i Polen för att hon stödde Solidaritet. En annan Maria, en äldre, svärmodern, sitter instängd på rummet och konsumerar deckare som hon återberättar handlingen i, hopblandade med minnena från ghettot i Warszawa under andra världskriget. Svärmor var också i ett av tvillingtornen i New York under attacken 2001.

Hanna Krall utgår från brev hon fått, hundratals, kanske tusentals hon fått från Maria H, under årens lopp: minnen, ominnen. Ur ett myller av detaljer vaskar hon fram det brukbara, det är hennes metod. Hanna Krall namnger människorna, byarna, gatorna, vet att det är viktigt att veta att det var kungsljus som växte i just den dikesrenen, det påminner Maria H om fadern, och så öppnar sig den förlorade världen ett ögonblick.

Liksom i förbifarten kommer informationen om en speciell diktsamling som censurerades i december 1981, den blandas sedermera med vatten och blev grå pappersmassa. Det leder till tankarna på Maria H:s fängelsevistelse, receptet på brödet från Ligota, den hårda skorpan. Sonen gråter två gånger på 26 år, upptäcker solen en dag.

Hanna Krall har den där enastående förmågan att undra över hur många trappsteg svärmodern som också överlevde attacken mot World trade center gick för att komma ner från tornet efter attacken. Det påminner svärmodern om den morgonen de föstes samman på Zamenhofgatan på vägen till Umschlagplatz, och att alla sen dog – mormor, mor, Moster Ania och mosters lilla flicka. Hon minns inte längre hur de dog.

Hanna Krall har i decennier bett människor som kommit till hennes uppläsningar att berätta något för henne, sökt, samlat och fogat samman. Oförtröttligt har hon ställt andra frågor, lyft fram detaljerna, frammanat en försvunnen värld, gett människorna sina namn tillbaka.