Recension: Ruiner av poeten Fredrik Nyberg

Författare: Fredrik Nyberg

Titel: "Ruiner"

Det vore tjänstefel att inte nämna omslaget. Det är en kopia av Herbert Lindgrens omslag till det som kom att bli Gunnar Ekelöfs sista diktsamling, ”Vägvisare till underjorden”. Minus titel, författare – och förlagsnamn.

Ruiner står det nu i stället för ”Vägvisare till underjorden”. En vägvisare kan vara informativ, klok, spirituell, eller bedräglig, kanske helt värdelös. En ruin kan inget sådant. Den är en lämning, något för oss att vårda, sörja, romantisera, uttolka.

Det är senare på jorden nu, för att fortsätta tala med Ekelöf, än 1967 när ”Vägvisare till underjorden” kom ut.

Jag har alltid gillat Fredrik Nybergs poesi för det liksom bakvända sättet att skapa mening, genom att avsäga sig mening, kortsluta dikten och producera det Ekelöf kallade "ett värdelöst guld".

Eller i Nybergs fall ett post-postmodernt ”trötthetens guld”. Jag har haft mindre förståelse för storformen, det övergripande temat i hans böcker, där jag ofta inte sett skogen för alla träd, de där lysande enskildheterna.

I hans nya bok får jag känslan av att träden är färre. Eller är det det övergripande temat som är tydligare formulerat?

Som så mycket litteratur nu för tiden handlar ”Ruiner” om slutet. Den ruin vi alla går till mötes. Den ruin vi alla går till mötes, som individer i och med åldrande och död, och som släkte i och med klimatkris, demokratibrist, pandemi and what not.

Det senare vilar på historisk grund, det vill säga på ruiner, som vi måste undersöka och kanske motvilligt förvalta, som till exempel arvet från Linné som i boken ägnas en längre och till formen sönderfallande anti-berättelse i flera tidsplan.

Här påstås inte att ”blomsterkungen” lagt grunden till den västerländska rasismen, men något skumt är det med honom anar man som läsare, då hans adepter genomgående kallas för ”proteser”.

Det förvånar mig först en smula att Nyberg undviker att uppmärksamma att ordet urin finns dolt i ordet ruin, annars vimlar det av den sortens uppmärksamhet i boken: ord som lånar bokstäver av varandra bildar ofta ett slags länkar i dikterna, tömmer dem och fyller dem med mening samtidigt, orden ”elda och dela” utgör ett mantra i en längre svit dikter, ”flaga” och ”flagga” i en annan.

Men jag förstår också att Nyberg undviker u-ordet, det hade varit en för billig poäng, en alltför uppenbar illustration till det sönderfall han frammanar och gestaltar: elegant, subtilt, ibland en aning dunkelt.

Det är politisk dikt som är samtida i sättet den flashar Linné och modernistpatriarkatet som medskyldiga till sakernas tillstånd. Men också osamtida i sin mångtydighet och brist på urskiljbar avsändare.

Ett jag som heter Fredrik i förnamn, i likhet med författaren, dyker upp i en dikt som utspelar sig i den fiktiva alliansföreningen Underjordens lokaler, tillsammans med Harry Martinsson och De fem unga samt en illa maskerad kulturprofil. Han dricker för mycket vin och beter sig allmänt undflyende. Ingen kille att lita på känner jag spontant.

Däremot litar jag på boken, bland annat eftersom den undviker att framställa sig som moraliskt rättesnöre, som ”god av de goda” som en av gatsoparna i Ekelöfs ”Vägvisare till underjorden” spefullt utropar. Författaren till ”Ruiner” lever mer upp till Ekelöfs klassiska rader ur diktsamlingen Färjesång: ”Endast som vittne är människan till, tag och skriv”.