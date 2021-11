Recension: The Card Counter

Titel: The Card Counter

Genre: Drama

Manus & regi: Paul Schrader

Skådespelare: Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe m.fl.

Betyg: 4 av 5

Mitt bland rasslet av enarmade banditer och blinkande lampor sitter den anonyme William Tell.

Han har lärt sig att räkna kort i Blackjack och skulle kunna vinna stora pengar. Ändå spelar han för småsummor och bor på sjaskiga motellrum som han varje kväll omsorgsfullt klär in i vita lakan.

The Card Counter handlar inte om kortspel. Den kanske har scener där William förklarar reglerna eller filosofin bakom spelet, men...

The Card Counter handlar snarare om att bära på en skuld. Att ha avtjänat ett fängelsestraff, men ändå inte kunna känna någon form av försoning.

Kortspelet blir hans ritual. Rutinen för att ta sig från en dag till nästa, utan att se nån ljusning på horisonten.

Filmens regissör Paul Schrader har skrivit manus till klassiker som Taxi Driver, Raging Bull och The Last Temptation of Christ. Med andra ord är ämnet: "ensamma-män-som-brottas-med-existentiellt-mörker" lite av hans paradgren.

Kortspelens värld – där alla gömmer sig bakom sina manér – känns ju redan så Schradersk, att man undrar hur det kunnat ta så här lång tid för honom att kliva in i den?

Oscar Isaac använder alla verktyg i skådespelarlådan till fulländning. Ansiktets försiktiga skiftningar och de mörka ögonen som blixtsnabbt växlar mellan kyla, charm och kyla igen. Så bra!

The Card Counter är Schrader när han är som bäst. Utmanande, ångestladdad och försiktigt trevande efter svar på omöjliga frågor.