Recension: "The Son" – gripande men stelt om barns depression

Titel: The Son

Regissör: Florian Zeller

I huvudrollerna: Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, med fler.

Betyg: 2 av 5.



I Florian Zellers version är New York blå och röd, till och med huvudpersonen åklagaren Peters lägenhet går i blå och rödbruna nyanser. Framknackat tegel, DET är New York, verkar Zeller tycka.

Men den tillrättalagda scenografin stör ögat och skapar en distans till det autentiska som Zeller vill berätta med sin pjäs. För vad är mer direkt och ofrånkomligt än ett barn som blir akut deprimerad. Det går så långt att Peter, spelad av Hugh Jackman, och hans ex-fru blir rädda för sin son.

Det är på många sätt en gripande film om den omöjliga föräldrarollen, som är lika mycket ett arv från de egna föräldrarna som ett osäskert famlande efter något eget. Vad gör man av de fula känslor som väcks gentemot ett nästan vuxet barn som inte bara väljer att ge upp om livet, utan också gör det med en föraktfull suck?

Men vänta er inte ännu fullträff från Florian Zeller för The Son inte i närheten av lika dynamiskt regisserad som The Father. Det är som Zeller gjort slut på sin filmiska inspiration med The Father och lämnar The Son med något stelt och livlöst över sig.