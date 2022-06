Recension: Tiden är en mor av Ocean Vuong

Titel: Tiden är en mor

Författare: Ocean Vuong

Översättare: Andreas Lindberg

Den amerikansk-vietnamesiske författaren Ocean Vuong slog igenom internationellt redan med sin debutdiktsamling Natthimmel med kulhål, 2016. Efter den lika hyllade romanen En stund är vi vackra på jorden, kommer nu hans tredje bok, Tiden är en mor, i svensk i översättning av Andreas Lundberg. Lars Hermansson har läst den.

Samtliga Ocean Vuongs tre böcker tycks handla om sorgen och den plötsliga glädjen över att inte vara en riktig amerikan. Född i Saigon, en produkt av vietnamkriget, uppvuxen i en enrummare i Connecticut tillsammans med sin icke läskunniga mor och sex andra vietnamesiska kvinnor. Och dessutom queer, vilket ”riktiga amerikaner” kanske inte förknippar med the American way of life. Och ändå, eller kanske just därför, är hans poesi så urbota amerikansk i sin expansiva, bildstormande narrativitet. Jag tänker Walt Whitman, Allen Ginzburg, Jack Kerouac, Bob Dylan. En mestadels manlig tradition. Jag tänker inte Emily Dickinson, Elisabeth Bishop, Wallace Stevens. Alltså mer återhållsamma, stramare, och ursäkta ordvalet, mer europeiska poeter.

Jag har kluvet förhållande till den där breda amerikanska kommunikativa traditionen. Det kan vara livgivande härligt med någon som tror så oförblommerat på sin poetiska förmåga, ”I´m a poet and i know it hope i don´t blow it” som Dylan skaldade och sjöng, men också irriterande när orden ibland tycks komma lite hipp som happ, och i stor mängd, vilket de ibland tenderar att göra hos poeter som har mycket på hjärtat.

Ocean Vuong må skriva om att spela luftgitarr på gatorna iklädd sin mormors bröllopsklänning bak och fram, det är ändå mer spoken word än språkexperiment över hans poesi. Men när den är som bäst, befinner den sig någonstans däremellan. Som i dikten Amerikansk sägen, om en drömd bilfärd tillsammans med den i Vuongs poesi så ofta åberopade frånvarande fadern. De är på väg för att avliva hunden, deras Ford är så stor att de inte behöver röra vid varandra, och kanske är det därför diktjaget tar hårnålskurvan lite för skarpt så att de kraschar och tvingas röra vid varandra, ja till och med kramas, sörjiga av blod, för första gången på årtionden. ”Det var perfekt och fel” skriver Vuong, ”som brinnande pengar” Eller som i en film av David Lynch. Kan det bli mer amerikanskt.