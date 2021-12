Recension: "Tre bröder" av Yan Lianke

"Tre bröder" är titeln på den kinesiske romanförfattaren Yan Liankes memoar, där han porträtterar sin far och två av sina farbröder. Boken framstår fram­förallt som en hommage till en generation av kinesiska bönder som offrade liv och hälsa för att deras barn skulle gå en ljusare framtid till mötes.

Ändå behöver man inte bege sig särskilt långt borta, vare sig i tid eller geo­grafi, för att hitta företrädare med en mycket snarlik sorts fadersporträtt som det Yan Lianke tecknar i sina memoarer.

Yans boks bok kom 2005. 1952, drygt 50 år tidigare publicerade Ivar Lo-Johanssons sin självbiografiska Analfabeten, som i stora drag beskriver ett lika slitsamt och bistert liv som det Yan Lian­ke tecknar i Tre bröder. Även om Ivar Lo tar sikte på den personliga berättelsen om klassförtryck, medan Yan ser det hårda livet som ett resultat av det socialhistoriska ödet.

Ändå skulle jag vilja påstå att själva hjärtpunkten i de bägge författarnas berättelser handlar om ett och detsamma: uppbrottet från ett landsbygds­liv och ett mödosamt kroppsarbete och den sociala flykten till en friare tillvaro som författare och intellektuell.

Yan Lianke tillhör i Kina en av de få lyckligt lottade författare som fak­tiskt kan skriva vad han vill, och som gör det utan att behöva bry sig om myn­digheternas censur av det som publiceras. När jag intervjuade Yan 2013 för­klarade han frankt att han hade bestämt sig för att skriva det han ville skriva, så att han vid slutet av sitt liv slapp hemsökas av ruelse över att han bara pro­ducerat det som de politiska myndigheterna hade tillåtit.

Yan Lianke har kun­nat göra det, därför att myndigheterna – 当局 – har sett genom fing­rar­na när Yan har låtit publicera de verk som inte kunnat ges ut i folkrepubliken på andra stäl­len: som på Taiwan, Hongkong, Singapore, och sedan vidare i över­sättning runt om i världen. Det gäl­ler böcker som Att tjäna folket, Drömmar om byn Ding och De fyra böckerna. Samtidigt har detta arrangemang inte hindrat Yan från att fort­sätta skriva och att publicera sig i folkrepubliken när hans ma­nus har passe­rat den politiska censuren, vilket trots allt oftast varit fallet. Helst vill han publicera sig på hemmaplan, men om det inte går så får det bli utsock­nes. Inte har det här tillvägagångssättet hindrat honom från att inneha en professur i litteratur vid 人民大学|Folkuniversitet i Peking.

Det nya boken på svenska, i översättning av Anna Gustafsson Chen, är ett projekt som Yan har våndats med i rätt många år. Det är en bok som han länge har varit skyldig sin döda far. När han så äntligen tar itu med att skriva så är det fortfarande som att han har svårt att skriva ut sin far ur det egna hu­vudet. Det är endast på några ställen som han förmår speja in fadersfiguren på så långt avstånd, att han blir synlig och tillskrivs egen sinnlig existens. Som när han tillsammans med familjen odlar upp den tillåtna egna åkerlyckan, den lilla odlings­lotten där folkkommmunens medlemmar kunde odla sin sötpotatis, lök, kanske lite tobak. Eller när han långväga och vadande genom iskallt vatten, bär hem de stora stenar som ska utgöra grunden för det nya hus han bygger till sin familj.

Annars tycks fadern i långa partier mest förbli ett hjärnspöke, ett dåligt samvete, en förfädersande som avlyssnar sonens alla osonligt pietetslösa tankar, och som den lyckade författaren Yan aldrig tycks försona sig med. Och därför in­te heller blir särskilt bra på att gestalta med kött och blod, men också denna vån­­da är förstås en ofrånkomligt del av fadersuppgörelsen.