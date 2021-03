Recension: Zack Snyder's Justice League

Titel: Zack Snyder's Justice League

Skådespelare: Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Amy Adams m.fl.

Regi: Zack Snyder

Går att se på: HBO Nordic

Betyg: 3 av 5

2017 års Justice League kändes hafsigt sammansatt.

Hälften av hjältarna – Aquaman, The Flash och Cyborg – hade knappt hunnit presenteras innan de förväntades bära en film på sina axlar.

Den andra hälften – Batman, Superman och Wonder Woman – fick inte den tid som krävdes för att få publiken att orka bry sig. Lägg till den oinspirerade skurken Steppenwolf, så har du receptet på kalkon.

Filmens regissör Zack Snyder fick inte chansen att göra klart filmen själv efter en tragedi i familjen. Fansen ville verkligen se hans fullständiga version och uppropet #releasethesnydercut fick fäste på nätet.

Fyra år senare har The Snyder Cut blivit verklighet. Filmens budget på 300 miljoner dollar har ökat med ytterligare 70 miljoner dollar.

Och jag tycker att Batman sammanfattar Snyders nya version rätt bra i filmen när han säger: ”I think it's something more ... Something darker.”

Zack Snyder's Justice League är inte två timmar lång, som originalet, utan fyra timmar lång och betydligt mörkare. Den lättsamma skojfriska tonen är nedskruvad. Det här är blodigare, sorgsnare och vi får våg på våg av Snyders patenterade slowmotion-action.

Men är den bättre? Jo, det måste jag nog ändå tillstå. Den får tiden som krävs för att få tittaren engagerad, hinner ge oss viktig bakgrundsstory och skurken Steppenwolf är inte bara fysiskt större och spetsigare, han har också fått en anledning till att vilja ta över jorden.

Men även om filmen städar upp ordentligt efter misstagen i första försöket, finns ändå en del grundproblem. Som att känslan fortfarande är att berättelsen spretar åt sex olika håll samtidigt och att Jeremy Irons i sitt porträtt av Batmans butler Alfred, lyckas kännas mer levande än hela superhjältegänget tillsammans.

Jag kan tycka att Snyders dystra superhjältefilmer tar många märkliga beslut, men jag gillar att han åtminstone får utrymmet att utforska sina teman om sorg och mörker på bättre sätt. Och utrymme, är det som sagt ingen brist på här.