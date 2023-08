Regionernas underskott är nu större än under 90-talskrisen

Regionernas prognostiserade underskott för i år skrivs upp och ligger nu på en högre nivå än under 90-talskrisen och regionerna arbetar nu med att dämpa underskottet, enligt SKR.

Störst underskott per invånare har region Sörmland, 4 000 kronor per invånare. Förutom Sörmland är det ett 15-tal regioner som prognostiserar ett underskott på över 2000 kronor per invånare.