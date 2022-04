Regionstyret om operationsköerna: Stängde ner för att stoppa covid

Skånes operationsköer har växt mer än på flera andra håll i landet under pandemin, det kritiserades på tisdagens regionfullmäktige av oppositionens Henrik Fritzon (S):

"Vi stängde ner väldigt mycket planerade operationer, mycket mer än många andra gjorde i andra regioner, vilket också fick ett resultat att vi fick våren 2020 rätt så mycket färre som fick just corona in på sina boenden och in på sjukhusen, så allting kan man se utifrån olika perspektiv och det är klart att det har bidragit till lite längre köer här", säger Sonesson.