Regionstyret satsar på högre löner i minusbudget

Det nya styret presenterade under tisdagen sin första budget, det är S, C och V som styr efter valet och man satsar bland annat på länets vårdcentraler men också stora satsningar på personalen såsom höjda löner och andra arbetsmiljöåtgärder berättar Åsa Johansson, (S) men man går in med ett minusresultat på 278 miljoner.