Rekordmånga äldre och funktionshindrade blev utan sin omsorg

Ej Verkställda Beslut

Om en person har fått beslut om insats enligt socialtjänstlagen eller LSS ska insatsen verkställas så snart det går. Om det tar mer än tre månader är kommunen skyldig att rapportera dröjsmålet till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).



Sverige:

Inkomna EVB under 2019, nationellt sett: 13891

Inkomna EVB under 2020, nationellt sett: 26443

Blekinge

Inkomna EVB under 2019, av kommuner i Blekinge län: 237

Inkomna EVB under 2020, av kommuner i Blekinge län: 364



Det finns en eftersläpning i statistiken eftersom att sista rapporteringsperiod för året är under hösten.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg.

