Rekordmånga mönstrar i år

"Jag har alltid sett värnplikten som något bra, plus att jag vill in i polisen eller militären som yrke sedan", säger karlstadsgymnasisten Ida Gullberg, en av dem som snart får brevet.

106 000 ungdomar får brevet, 6000 av dem ska sedan skrivas in som värnpliktiga och väntas rycka in efter studenten nästa år, berättar Per Andersen Helseth, kommunikatör på Plikt- och prövningsverket.