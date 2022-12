Stora summor pengar har samlats in av organisationerna Rädda barnen och Röda korset under 2022. Det visar sammanställningar som organisationerna gjort, med några dagar kvar av året.

Röda korset har samlat in drygt 790 miljoner kronor, vilket är mer än under tsunamikatastrofen 2004 och 2005. Och Rädda barnen hade samlat in cirka 300 miljoner under årets första elva månader – nästan 30 procent mer än under förra året.