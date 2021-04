Relatedy åter etta på P4-toppen

Rösta fram till torsdag 6/5 kl. 13.00

1. Relatedy - Thinking About You Again 099-501 31 (6v)

2. Gölin Hällberg, Andreas Agerberg & Göran Lidén - Sanna Drömmar 099-501 32 (3v)

3. Ingela & Micke - Get Where You Wanna Go 099-501 33 (5v)

4. Royal Brigade - Keep on talking 099-501 34 (3v)

5. Mattias Warg - Mötet 099-501 35 (1v)

Utmanare

6. Undersåkerskören - Heaven help us all 099-501 36 (utm)

Utanför listan:

Comén & Stais - The Consequence of Understanding (10v)