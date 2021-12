Reportage: Halvera bilkörandet med fossilbilar till 2025 för att nå Parisavtalet

Värmlänningarna behöver minska sitt koldioxidutsläpp med minst 15 procent per år fram till 2030. För en vanlig fossilbil i Värmland betyder det att gå från i genomsnitt 30 km per dag nu, till 5 km per dag 2030, enligt en beräkning som forskare vid Uppsala universitet har gjort utifrån FN:s klimatpanels koldioxidbudget.