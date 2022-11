Jekh historia pa Resande Folket

Odoljeske so but hinen anonimne but ljendra hasrade piri resnade romani chib thaj na vakeren romane. Numa katar o bersh 1990 but manshus katar akjia grupa ljiljape thaj putarde vorbin kaj on itane Resande, hem ljiljepe te vakeren kotar piri kultura tradicia.

Akav kerdja motivacia te op Bo Hazell savo si zurnaljisti thaj svao kerdja rodipe so ulo akalje grupa, kamla te mothovol odova so kerdjape ando Shvedo, ov kerdja jekh TV reportaza a vi hramosrad jekh kniga e anavea ”Resandefolket – från tattare till traveller av Bo Hazell” ando bersh 2002 thaj nevo reviderin ando bersh 2011.