Rikhaltig konstsommar i återöppnade lokaler

Det vimlar av intressanta utställningar – över hela landet.

Högst i norr visar Norrakollektivets sin skildring av koppargruvan Aitik i Gällivare, landets största dagbrott: "En plats försvinnande".

Värmländska Alma Löv visar utställningen "As times goes by" om hur pandemin förändrat vår syn på tiden och tillvaron.



I Stockholm visas Anders Zorn på Nationalmuseum, en uppvisning i virtuost måleri, inte minst av sommaren.

Några få plock ur högen, men det finns mycket, mycket mer…