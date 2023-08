Rikspolischefen: Chi das varancia ke avla securno tela evenemangura

Jonas Hysing si politsiako biträdande komenderings chef ande lengi nationalno operativno avdelning, vov phenel akanak keren buchi te ginaven andre o riziko kaj barilas po terror atentato ande decitciji kaj len pe sako evenemango, specifichnes dikhen pe sako evenemango te dikhen soski rizika si te kerdjolpe variso te birin te den vorta protekcia so trubuj, kam maj but politsia te aven po than vaj te keren spärra e droma.

Zumavena kethanes te dikhen pherdal soski si e securati situatsia tela kasave evenemangura te zoraren o pevninpe, shaj kerena vi maj bare kontroli.

Maj but informatsia pa terror situatsia ando Shvedo shaj arakhen pe kadal riga:

https://www.msb.se/

https://polisen.se/

https://sverigesradio.se/

Naghmeh Abedin

naghmeh.abedin@sverigesradio.se