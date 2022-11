Riktlinjer för rehabilitering av traumatiska hjärnskador på gång

Anna var med om en olycka 2015 när hon var i 30-årsåldern. Hennes anhöriga har sett hennes rehabilitering successivt rinna ut i sanden genom åren.



– Idag har jag inte sett henne gå överhuvudtaget, och så har det inte varit de senaste åren. Så en klar tillbakagång, säger hennes mamma Gunnel.



2015 promenerade Anna på en trottoar i Malmö och fick en bil över sig. I olyckan förlorade hon ett ben och slog i huvudet. Några månader efter olyckan kom hon till ett rehabiliteringssjukhus med professionell hjärnskaderehabilitering. Hon gjorde framsteg, anhöriga och vänner såg henne vakna till liv. Första åren efter olyckan fick hon också en del fysisk träning för att lära sig gå med protes.



Men nu när det gått över sju år finns få insatser kvar. Anna ligger mest i sängen när familjen hälsar på. Hon har förlorat förmågan att tala och de kommunikationshjälpmedel hon fått används inte. Hon sitter i rullstol.

Experter som P1-programmet Kaliber pratat med känner väl igen detta scenario, att rehabiliteringsinsatserna tunnas ut eller helt upphör, trots att behov finns. Det saknas både kunskap och samordning säger Jan Lexell, överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet.



– Det är ingen som riktigt har det där övergripande ansvaret under väldigt lång tid. Man landar lite grann mitt emellan olika vårdinstanser och de som har kunskapen de är så pass få relativt sett att de har inte möjlighet att kunna ta sig an alla de här som då skulle kunna ha behovet av specialistvård under många år framöver.



Men nu kan en ändring vara på väg. En nationell arbetsgrupp har tagit fram hur ett mer sammanhållet och långsiktigt vårdförlopp för personer med traumatiska hjärnskador kan se ut. Förslaget är sedan förra veckan ute på öppen remiss, när det är klart ska det genomföras i regionerna.



– Äntligen har och är vi där att vi kommer att få någon form av nationell likriktning kring det här, säger Jan Lexell.