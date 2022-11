Risk för allvarliga vårdskador på CSK – Ivo riktar skarp kritik

P4 Värmland har sökt Region Värmland för en intervju, de har avöjt men lämnar en skriftlig kommentar som lyder: "Vi mottog rapporten under tisdagsförmiddagen och har ännu inte hunnit sätta oss in i den. Vi ska lämna ett svar till Inspektionen för vård och omsorg senast 24 januari 2023. Fram till dess kommer vi gå igenom rapporten och sätta oss in i den, och arbeta vidare med berörda personer.".