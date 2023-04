Mikael Rickfors har sedan debuten på 1960-talet skördat framgångar både som soloartist och i band som Grymlings och brittiska The Hollies . Dessutom har han jobbat mycket med soulstjärnan Percy Sledge .

I vår är Rickfors aktuell med ett nytt album med nya versioner av gamla hits, som exempelvis Dancing On The Edge Of Danger.