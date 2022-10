Rödgrönt styre kan vänta i Vimmerby

Så kommer kommunerna styras efter valet

Borgholm: S, C, V

Emmaboda: Inte klart

Hultsfred: C, KD, M

Högsby: Inte klart

Kalmar: S, V, C

Mönsterås: Inte klart

Mörbylånga: S, C, V

Nybro: S, C

Oskarshamn: M, S

Torsås: S, C, M, V

Vimmerby: Inte klart

Västervik: Inte klart

Läs mer