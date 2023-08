Rojavakommittéerna slår tillbaka mot Pride: Ryggradslöst

Under lördagens prideparad i Stockholm gick Rojavakomittéerna och Queers against fascism med PKK-flaggor och en docka föreställande Turkiets president Erdogan. Stockholm Pride uppger för Ekot att deras agerande inte hör hemma i paraden.

Erik, som vill vara anonym, är medlem i Rojavakommittéerna och besviken över Prides avståndstagande: ”Jag tycker det är en historielös, ryggradslös hållning. Parollen för Pride har ju varit 'we march for those who can't' - ja, i Turkiet kan man inte längre marschera för sina rättigheter.”