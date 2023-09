Roligt och svängigt när 2SPINN utmanar på Topplistan

Lyckebybandet 2SPINN tar plats som denna veckas utmanare.

Med vers från Niklas Johansson och refräng från Jonas Carlsson lyckades de slå de båda samman för att skapa sin låt ”All Because Of You”.

Hör bassisten Jonas Carlsson om utmanarlåten.

Veckans topplista

1. Idasofia + Lekarna - Sen kväll i augusti

2. DJ Mister Per - Min Epa Traktor

3. Hildur Höglind - Matter Of The Heart

Veckans utmanare



2SPIN - All Because Of You

Vill du rösta? Gör såhär!

Du röstar på den låt du vill ska placera sig högst på nästa veckas Topplista. Det går att rösta 7 gånger varje vecka.

Varje samtal kostar 1 krona + operatörsavgift och det går att rösta fram till midnatt på onsdag. Det finns en maxgräns för hur länge man kan ligga på listan, tio veckor.

