1. Roos - Ögonblick (2 v)

2. Dan Hellströms Projekt X? - How Do You Do? (10v)

3. Bedroom Eyes - (3v)

4. Erica Skogen - (1v)

5. Kape Yeel - (5v)





Utanför listan:



4. Edvin Stais - The Change You Made 099-501 34 (4v)

Ingen omröstning den här veckan på grund av att det är sista listan innan sommaruppehållet.