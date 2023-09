1. Roos - Ögonblick 099-501 31 (2v)

2. Dan Hellströms Projekt X? - How Do You Do? (10v)

3. Bedroom Eyes - All tia mi e di 099-501 33 (3v)

4. Erica Skogen - Det är inte så lätt 099-501 34 (1v)

5. Kape Yeel - PSYCHIC FEVER 099-501 35 (5v)

Utmanare:

6. Två Blå - Du är allt som du ska vara 099-501 36 (utm)

7. Hilma Bendrik - Everything That Comes Together Falls Apart 099-501 37 (utm)