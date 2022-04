Rösta på din favorit i P4 Nästa!

Lyssna på låtarna:

Finalist nr 1: Hear Your Voice – Emanuel Bagge

Om du vill rösta på bidraget ring 0991-3101 eller sms:a 3101 till 72020

Finalist nr 2: Raise Your Eyes – Jonas Nyman

Om du vill rösta på bidraget ring 0991-3102 eller smsa 3102 till 72020

Finalist nr 3: Look to You – Alma Vigren

Om du vill rösta på bidraget ring 0991-3103 eller smsa 3103 till 72020

Finalist nr 4: Caroline – Pontus

Om du vill rösta på bidraget ring 0991-3104 eller smsa 3104 till 72020

Finalist nr 5: Believe in Love – Martin Hanning Häggström

Om du vill rösta på bidraget ring 0991-3105 eller smsa 3105 till 72020

Du kan rösta max tio gånger/abonnemang. Kostnaden är 1 kr/röst + eventuell trafikavgift. Du kan rösta fram till låtarna framförts i finalen den 12 maj.

Det är publikens telefon- och sms-röster som tillsammans med en jury avgör vem som vinner den lokala finalen.