Rösta på din favorit i P4 Nästa – här är alla Jönköpingsfinalister

Här är alla bidragen

Finalist 1: Lisa Björk - Tailgate

Finalist 2: Josef de Fataki - Holy

Finalist 3: Kristallregn - Lyckligt slut

Finalist 4: Wilma Roman - One last sentence

Finalist 5: Fredrik Norlindh & Lina Holm - Her journey is over

Du kan rösta max tio gånger per abonnemang. Kostnaden är 1 kr/röst + eventuell trafikavgift.