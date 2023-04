Rösta på din favorit i P4 Nästa – här är länets finalister

Här är bidragen:

Finalist 1: Nadine Randle – What The Heart Wants

Vill du rösta på bidraget sms:a 3301 till 72020 eller ring 0991-3301

Finalist 2: Viktor Ahinko – Som du

Vill du rösta på bidraget sms:a 3302 till 72020 eller ring 0991-3302

Finalist 3: E L L A – crashland

Vill du rösta på bidraget sms:a 3303 till 72020 eller ring 0991-3303

Finalist 4: MAEKI – Paraply

Vill du rösta på bidraget sms:a 3304 till 72020 eller ring 0991-3304

Finalist 5: Christian Björk – Round 2

Vill du rösta på bidraget sms:a 3305 till 72020 eller ring 0991-3305

*Du kan rösta max tio gånger/abonnemang. Kostnaden är 1kr/röst+eventuell trafikavgift