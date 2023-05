Rösta på din favorit i P4 Nästa – här är Västmanlands finallåtar

Här är alla finalister

Finalist 1: Valmina - You Know My Name

Vill du rösta på bidraget, sms:a 3201 till 720 20 eller ring 0991-32 01.

Finalist 2: Jennie and The Blooming Oaks - Going Home

Vill du rösta på bidraget, sms:a 3202 till 720 20 eller ring 0991-32 02.

Finalist 3: Wahl - Nån Som Du

Vill du rösta på bidraget, sms:a 3203 till 720 20 eller ring 0991-32 03.

Finalist 4: Sofie Eklund - Gate To The Stars

Vill du rösta på bidraget, sms:a 3204 till 720 20 eller ring 0991-32 04.

Finalist 5: Kalle J - En Smärta Jag Är Van Vid

Vill du rösta på bidraget, sms:a 3205 till 720 20 eller ring 0991-32 05.

Du kan rösta max tio gånger/abonnemang. Kostnaden är 1 kr/röst + eventuell trafikavgift.

