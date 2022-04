Rösta på din favoritlåt i P4 Nästa!

P4 Nästa är tävlingen för nyskriven och nyinspelad musik från både nya och etablerade låtskrivare och artister i hela landet.

Lyssna på låtarna:

Finalist nr 1: Beautiful silence - Jurström & Edberg

Om du vill rösta på bidraget sms:a 28 01 till 720 20 eller ring 099-12801

Finalist nr 2: In the making - Contagious Karl

Om du vill rösta på bidraget sms:a 28 02 till 720 20 eller ring 099-128 02

Finalist nr 3: If you don´t - VOIB

Om du vill rösta på bidraget sms:a 28 03 till 720 20 eller ring 099-128 03

Finalist nr 4: Aurora's sleep - Josefin Berger

Om du vill rösta på bidraget sms:a 28 04 till 720 20 eller ring 099-128 04

Finalist nr 5: Our time to live - Among Souls

Om du vill rösta på bidraget sms:a 28 05 till 720 20 eller ring 099-128 05

Du kan rösta max tio gånger/abonnemang. Kostnaden är 1 kr/röst + eventuell trafikavgift. Du kan rösta fram till 11.45 fredagen den 13 maj.