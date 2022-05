Rösta på din favoritlåt i P4 Nästa!

P4 Nästa är Sveriges Radios rikstäckande musiktävling för låtskrivare, artister och ny musik för både nya och etablerade låtskrivare och artister från hela Sverige.

Lyssna på låtarna:

Finalist nr 1: Who am I to say - Lazy Afternoon

Om du vill rösta på bidraget sms:a 1201 till 720 20 eller ring 0991-12 01

Finalist nr 2: Gravity - Without Friends

Om du vill rösta på bidraget sms:a 1202 till 720 20 eller ring 0991-12 02

Finalist nr 3: Bättre då - Wake up naked in a rollercoaster

Om du vill rösta på bidraget sms:a 1203 till 720 20 eller ring 0991-1203

Finalist nr 4: Jealous - Molly Pettersson Bröms

Om du vill rösta på bidraget sms:a 1204 till 720 20 eller ring 0991-1204

Finalist nr 5: Run away med mig - I´m on TV

Om du vill rösta på bidraget sms:a 2605 till 720 20 eller ring 0991-1205