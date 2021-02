Roy Jacobsen skapar magnetiskt äventyr och kluvna känslor

Titel: Mannen som älskade Sibirien

Författare: Roy Jacobsen och Anneliese Pitz

Original: Mannen som elsket Sibir

Översättning: Staffan Söderblom

Det är en märklig roman. Å ena sidan en konstant fängslande äventyrshistoria om otroliga strapatser i en både livsfarlig och paradislik vildmark.

Å andra sidan en ogenerad berättelse om ett åldrat sätt att kartlägga världen på: tappra män som jagar tigrar och skira fjärilar i en exotisk obygd för att de sedan i uppstoppat skick ska beskådas av européer i storstäder.

Ja, boken fyller mig med samma dubbla känslor som just barndomens tittskåp på muséer där tiden stod still, både fantasieggande och fascinerande och samtidigt lite fnissigt stofilt, inneslutet i sin egen bubbla.

Kanske fanns några av fågelarterna som beskrivs så vackert just i ett av de där tittskåpen? Vetenskapsmannen Fritz Dörries skickade tusentals djur från Sibirien till Europas muséer under 20 år i slutet på 1800-talet.

"Mannen som älskade Sibirien" är en lång reseberättelse i jagform och Jacobsen är som vanligt en berättare av rang. Som läsare får jag inte veta vad som var ursprungstext och vad författaren själv lagt till. "Fritz Dörries har förtjänat en roman" skriver han i efterordet. Dörries är en vetenskapsman i kunskapens tjänst vars minne inte ska få drunkna i tidens vågor och Jacobsen låter honom bära hjälteglorian genom hela berättelsen.

Jag förförs av känsliga beskrivningar av fjärilar som levande snöflingor och isbeklädda sagoskogar dränkta av vatten från Bajkalsjön. Men samtidigt stöts jag bort av mer stumma stunder, som när majestätiska örnar förgiftas med stryknin och ett stulet mänskligt kranium från en urbefolkning är en efterlängtad trofé. Där blir romanen väl flatbottnad faktiskt för en tänkande människa och Dörries en kliché av en 1800-talsman.