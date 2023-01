Prisregn över Ruben Östlund på Guldbaggegalan

Bästa manliga huvudroll: Granit Rushiti, "Jag är Zlatan".

Bästa manus: Tarik Saleh, "Boy from heaven"

Bästa kvinnliga biroll: Dolly De Leon, "Triangle of sadness".

Bästa manliga biroll: Zlatko Buric, "Triangle of sadness".

Bästa klippning: Åsa Mossberg och Line Schou, "Döttrar".

Bästa foto: Jonas Alarik, "Svart krabba".

Bästa ljuddesign: Ted Krotkiewski, "All of our heartbeats are connected through exploding stars".

Bästa originalmusik: Eirik Havnes, "Historijá - Stygn för Sápmi".

Bästa visuella effekter: Simon Sandin, "Svart krabba".

Bästa produktionsdesign: Linda Janson, "Svart krabba".

Bästa kostymdesign: Sofie Krunegård, "Triangle of sadness".

Bästa maskdesign: Stefanie Gredig, "Triangle of sadness".

Bästa kortfilm: "Little to big" (regi: Ellen Fiske och Ellinor Hallin).

Bästa dokumentär: "Historijá - Stygn för Sápmi" (regi: Thomas Jackson).

Gullspira, för insats inom barnfilmen: Sanna Lenken.

Guldbaggens publikpris: "Feed" (regi: Johannes Persson).

Hederspriset: Björn Gustafson.