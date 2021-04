S kräver IVO-granskning av kohortvården under pandemin

--Vi har ju fått information om att kohortvård skulle utföras i staden, både den egna verksamheten och upphandlad verksamhet, och ändå uppenbarligen har det inte skett. Så det här är oerhört allvarligt, en bra granskning och det här visar ännu tydligare att staden måste ta in en oberoende granskning om äldreomsorgen i Stockholm, det säger Karin Wanngård, Oppositionsborgarråd för Socialdemokraterna i Stockholms stad.

Socialdemokraterna i Stockholms stad vill nu att IVO gör en särskild granskning av kohortvården i kommunen. Det för att kartlägga eventuella brister när det gäller hur kohortvård bedrivits under pandemin och för att få en bild av varför det inte har fungerat.

Under våren 2020 drabbades äldreboendet Sabbatsbergsbyn I Stockholm av ett stort coronautbrott. Corona kom in på fem av boendets elva avdelningar och flera personer dog. Attendo skrev i mail till anhöriga att man satt in så kallad kohortvård som innebär att sjuka och friska hålls isär och att personal som jobbar med sjuka inte jobbar med friska. Men I P1-dokumentären det Illojala vårdbiträdet berättar anställda att det inte gick att bedriva kohortvård eftersom man var för få.

Efter Ekots granskning kommer även reaktioner från Vänsterpartiet i Stockholms stad som nu vill att staden tillsätter en egen utredning som går till botten med hur kohortvården bedrivits på äldreboenden i Stockholm. Men man menar också att staden bör överväga att bryta avtalet med Attendo. Torun Boucher, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm stad:

- Ja, först och främst en utredning av vad som faktiskt har skett. Och det omedelbart bums. Men också sen så är det över frågan huruvida staden har fortsatt förtroende för Attendo på Sabbatsbergsbyn, det avtalet.

Stockholms stad har inlett en granskning av hur Attendo arbetat med kohortvård under pandemin och Erik Slottner som är Kristdemokratiskt äldre borgarråd I Stockholm säger att han vill invänta resultatet

- Har det inte bedrivits kohortvård under pandemin då är det allvarligt, då strider det mot beredskapsplanen och hälso- och sjukvårdslagen, så då är det allvarligt om det är så.

Erik Slottner säger att hans bild är att kohortvården har fungerat bra på stadens äldreboende. Det pågår en utvärdering av hur äldreomsorgen I staden har hanterat coronapandemin och Erik Slottner menar att det inte behövs någon speciell utvärdering av just kohortvården.

Attendos VD Martin Tivéus säger att man hade stora utmaningar med kohortvården på äldreboendet Sabbatsbergsbyn under våren på grund av hög sjukfrånvaro men att man hela tiden hade ambitionen att bedriva kohortvård.