(S): Så kommer västmanlänningarna märka ändringarna i statsbudgeten

Socialdemokraterna skriver om hur vårändringsbudgeten påverkar Västmanland

Socialdemokraterna skriver i ett pressmeddelande:



• Hushåll i alla kommuner i Västmanland kommer få ta del av den förlängda elpriskompensationen, under mars månad, på upp till 1 000 kronor.

• Uppskattningsvis 109 068 fordonsägare i Västmanland, varav 55 888 västeråsare, kommer få det billigare att tanka när regeringen tillfälligt (mellan maj och september 2022) sänker skatten på bensin och diesel med ca 1 krona och 80 öre per liter.

• Uppskattningsvis 107 762 fordonsägare i Västmanland, varav 56 368 västeråsare, kommer dessutom få 1000 kronor med regeringens drivmedelskompensation. I Fagersta (5442 personer), Norberg (2477 personer) och Skinnskatteberg (2037 personer) kommer att få 1500 kronor med regeringens drivmedelskompensation.

• 30 534 pensionärer med låga inkomster i Västmanland, varav 15 147 västeråsare, kommer i snitt få 762 kronor mer i plånboken varje månad från och med augusti med det nya garantitillägget.

• 6198 barnfamiljer med låga inkomster i Västmanland, varav 3323 västeråsare, kommer i snitt få 508 kronor mer i bostadsbidrag per månad under det andra halvåret 2022.

Satsningar för att stärka välfärden, krisberedskapen och det civila försvaret:

• Region Västmanland kommer få 13,3 miljoner kronor mer för att anställa fler sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön så att antalet vårdplatser kan öka.

• Västmanland kommer få 2,4 (kommunerna) + 0,7 (regionen) miljoner kronor för att stärka sitt arbete med krisberedskap och civilt försvar.

• Dessutom kommer Västerås att få del av regeringens satsning för att rusta upp befintliga befolkningsskyddsrum.



(Källa: Socialdemokraterna Region Västmanland)

