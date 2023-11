Så bra är Beatles nya låt: ”Rakt in i evigheten”

Låt: Now and Then

Band: The Beatles

Genre: Pop/rock

En genomlyssning och hjärtat smälter: Now and then är ju bara så himla mycket Beatles!

Små finurliga gitarrfill, svepande stråkar och svävande sångstämmor som liksom bara virvlar runt i en nostalgisk storm av mollackord och minnen.

John Lennon spelade in en demo 1979 som Beatles redan på 90-talet försökte använda som grunden till en ny låt, men Lennons piano lät för dåligt. När man nu kunnat renodla röstspåret med hjälp av AI-teknik och originalmedlemmarna spelat in sina instument återuppstår magin.

Ringo räknar in och så är det ett majestätiskt vemod som bara bygger och bygger i fyra minuter. Det är mer While My Guitar Gently Weeps-Beatles, än det är Here Comes The Sun-Beatles, om vi säger så.

Som singel är den lite bångstyrig, ingen traditionell popdänga direkt, men visst känns den ändå som punkten i det sista kapitlet om tidernas största band.

Lennon kanske från början sjöng om kärleken till Yoko, eller till nåt helt annat. Men HÄR hör alla som lyssnar noga att rader som: I know its true, its all because of you är ett sista farväl av Beatles.

Fyra minuter, från fyra musiker som bara dansar iväg: rakt in i evigheten.