Flera länsbor från Jönköping var högst delaktiga under lördagens stora Mello-final.

Cazzi Opeia från Eksjö med låten I can't get enough slutade på en niondeplats. Faith Kakembo från Jönköping med låten Freedom blev tia. Elize Rydh från Värnamo är en av låtskrivarna till Theoz låt, Som du vill – som hamnade sjua.