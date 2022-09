Så gick valet i Jämtlands län – kommun för kommun

Valresultat i Jämtlands kommuner

Östersunds kommun:

Det ser ut att kunna bli maktskifte i Östersunds kommun då Socialdemokraterna tycks ha gjort ett succéval, samtidigt som Centerpartiet backar - i alla länets kommuner. Även SD och KD går framåt i Östersunds kommun.

Ragunda kommun:

Styrande Centerpartiet backar i Ragunda. Med ett distrikt kvar att räkna får partiet 24 procent, en minskning med 6 procentenheter. Valets vinnare är S och M.

Åre kommun:

Centern backar kraftigt och förlorar 11,2 procentenheter i Åre kommun. Framåt går i stället S och Västjämtlands väl. Socialdemokraterna är nu största parti i kommunen som under förra mandatperioden styrdes av C, KD och Västjämtlands väl.

Strömsunds kommun:

Socialdemokraterna och Vänstern ser ut att tappa sin majoritet i Strömsunds kommun. Moderaterna är kommunens stora vinnare med nästan en fördubbling av antalet röster, till 21,3 procent.

Härjedalens kommun:

I Härjedalen backar både S och C, som styrt kommunen tillsammans med M under den senaste mandatperioden. Socialdemokraterna är fortfarande största parti med 27,6 procent av rösterna, att M passerar C och nu är kommunens andra största parti med 14,9 procent av rösterna och att både SD och Vox Humana går framåt.

Bergs kommun:

Nya Bergspartiet ser ut att ta ett mandat i kommunfullmäktige i Bergs kommun, där 5 av 6 distrikt är räknade. Annars är Socialdemokraterna fortfarande största parti med 39,5 procent. Moderaterna går framåt och ökar till 26,8 procent och 2 ytterligare mandat i fullmäktige.



Krokoms kommun:

M, SD och KD är de partier som går framåt i Krokoms kommun. Största tappet gör Centerpartiet som minskar 5 procentenheter till 23,3 procent. S är fortsatt största parti med 29 procent. Men den konstellation som i dag styr kommunen, C, M, KD och MP, samlar lika många mandat tillsammans nu som under tidigare period och det är möjligt att de fortsätter att styra.



Bräcke kommun:

Centerpartiet rasar i Bräcke kommun. Efter supervalet 2018 då partiet blev största parti i kommunen tappar man nu 13,1 procentenheter till 22,8 procent och S är åter störst i Bräcke med 36,3 procent. Kommunens vinnare i årets val är M, SD och Jämtlands väl Bräcke, som alla ökar varsitt mandat i kommunfullmäktige.

