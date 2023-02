Så kan vindarna drabba Kalmar län

Elbolag har höjt beredskapen och tågtrafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan ställs in under kvällen, natten och till lunch på lördagen.

SMHI har utfärdat en gul vädervarning för vindarna i Kalmar län. Under natten kan det komma vindbyar på omkring 23 meter per sekund, över Öland kan vindarna nå stormstyrka på 25 meter per sekund.

