Så påverkas USA av att inte ha en talman

Utan en talman kan inga medlemmar i representanthuset sväras in för den nya mandatperioden och det får en rad olika konsekvenser. Delar av kongressen får regelbundet hemligstämplad information om olika ärenden som rör nationens säkerhet.

Men innan medlemmarna svurits in, kan de inte få tillgång till det hemliga materialet, och har kanske då inte heller hela det underlag som krävs för att eventuellt fatta beslut i olika viktiga frågor.

Utan talman står också i princip hela lagstiftningsarbetet still i Representanthuset, och eftersom det krävs båda kamrarna för att stifta lagar så kan man säga att kongressen i stort just nu inte kan göra just det.

Rent konkret innebär det limbo Representanthuset nu befinner sig i att olika medlemmar inte kan tilldelas uppdrag i sina olika utskott, vilket i sin tur innebär att de inte kan påbörja det viktiga arbetet med att ta fram och debattera nya lagförslag.

För republikanerna betyder det att allt de gick till val på att göra, tex starta olika utredningar om Biden-administrationen och hans son Hunter Biden och rösta om hårdare säkerhet vid gränsen mot Mexiko, får vänta.

En annan konsekvens blir enligt ett dokument som Politico tagit del av, att många av medarbetarna till kongressledamöterna inte kommer få betalt efter 13 januari, om ingen ny talman valts innan dess. Däremot ska ledamöterna själva kunna få betalt, enligt praxis, rapporterar CNN.