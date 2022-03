Så tycker länets riksdagspolitiker i NATO-frågan

Såhär svarar riksdagsledamöterna från länet på frågan om Sverige bör gå med i NATO:

Mattias Bäckström Johansson, SD: Nej, däremot är det rimligt med en Nato-option och närmre utreda i en expertutredning de fördelar respektive nackdelar som ett svenskt medlemskap skulle innebära.

Anne Oskarsson, SD: Svaret blir nej såvida säkerhetsläget inte förändras då kan beslutet omprövas.

Laila Naraghi, S: Nej. Mitt i en krissituation och med ett oberäkneligt Ryssland är det viktigt att den svenska säkerhets- och försvarspolitiken är förutsägbar och långsiktig. Nu ligger fokus på att stötta Ukraina, på sanktioner mot Ryssland och på att stärka Sverige.

Björn Petersson, S: Nej. För egen del anser jag det vara säkerhetspolitiskt oansvarigt att dra in oss en process om medlemskap i situationen vi befinner oss i just nu, kanske rent av farligt.

Gudrun Brunegård, KD: Svaret är Ja. Sverige bör snarast inleda processen om medlemskap.

Anders Åkesson, C: Ja, jag och Centerpartiet anser att Sverige – tillsammans med Finland – skall ansöka om svenskt medlemskap i NATO.

Jan R Andersson, M: Ja är mitt svar. Både Sveriges och Europas säkerhet ökar med oss som medlemmar i NATO.



Riksdagsledamoten Tomas Kronståhl, S, har valt att inte svara på enkäten.