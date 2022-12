Blir det en vit jul, frågar sig många just nu. Förra årets julafton var vintrigt vit i nästan hela landet.

Under de senaste 15 åren har barmarken dominerat rejält i länet under dopparedagen visar statistiken. Väderstationen i Tingsryd som representerar länet visar att det har varit sex stycken julaftnar med snö under de senaste 15 åren.