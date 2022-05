Säkerhetschefen i Texas: Polisen gjorde fel – borde ha stormat

I USA fattade Texaspolisen fel beslut när de inte stormade klassrummet där en beväpnad man sköt ihjäl 19 barn och två lärare. Det sa delstatens säkerhetschef under en pressträff under fredagskvällen.

Under skolskjutningen stoppades gränspolisens insatsstyrka av den lokala polisen från att gå in i skolan och det dröjde en timme innan de tilläts att gå in klassrummet.