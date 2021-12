Samarbete över kommungränserna – blir lättare att ta del av kultur

Eva Törn (M), kulturnämndens ordförande i Värnamo kommun, Kristine Hästmark (M), kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö kommun, Sverker Bernhardsson (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande i Vaggeryds kommun och Urban Nilsson (C), kulturnämndens ordförande i Gislaveds kommun, skrev under avtalet under tisdagen. Foto: Cecilia Westerlund/Sveriges Radio