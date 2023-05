May the fourth be with you. Idag, torsdagen den fjärde maj är det alla Star Wars- fans stora högtid.

Patrik Jansson från Mönsterås är en Star Wars fantast som samlar på allt från lego, fordon och figurer från filmerna, där intresset började redan som liten.

– Jag gillar universumet där de har byggt upp en hel värld, säger Malin Lungqvist som jobbar i en spelbutik i Kalmar.